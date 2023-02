MOVIOLA – Inter-Porto, Darmian recrimina il rigore: proteste vibranti e rissa a San Siro

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Inter-Porto, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. I nerazzurri attaccano e al termine di un’azione sulla destra Darmian cade a terra e chiede a gran voce il calcio di rigore. Skriniar e compagni buttano fuori la palla, ma dal Var non interviene nessuno e quindi non viene concesso il rigore. Otavio vuole riprendere subito a giocare e si scatena una vera e propria rissa: ammoniti Dimarco e Otavio che sono andati testa contro testa. Rivedendo l’intervento di Galeno sicuramente non prende palla, resta da stabilire se tocca il piede di Darmian. Se così fosse sarebbe calcio di rigore. Tanti dubbi e proteste.