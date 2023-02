Champions League, Lipsia-Manchester City: Schlager sbaglia tutto, Mahrez segna il vantaggio (VIDEO)

di Andrea Bellini

Si sblocca la partita tra Lipsia e Manchester City, andata degli ottavi di Champions League 2022/2023. La formazione è infatti passata in vantaggio al 27′ grazie a un tiro preciso di Mahrez, propiziato da un pasticcio di Schlager. Il centrocampista austriaco sbaglia la misura di un passaggio a pochi metri per Laimer; Grealish ne approfitta e fa suo il pallone, servendo in profondità l’algerino ex Leicester, il quale sfrutta un “blocco” di Gundogan su Gvardiol, battendo da pochi passi Blaswich. Doccia gelata per il Lipsia, mentre Guardiola e il suo City possono festeggiare. Di seguito e in alto il video del gol.