Milan-Tottenham, Dier ammonito: era diffidato, salta il ritorno

Tegola per il Tottenham in vista del ritorno degli ottavi di finale contro il Milan. Al 63′ della sfida dell’andata al Meazza, infatti, è stato ammonito Dier, il perno difensivo della squadra di Conte, che però era diffidato e pertanto dovrà saltare per squalifica la prossima partita. Una perdita non da poco per gli Spurs, che fanno molto affidamento in impostazione su quello che nasce come un centrocampista.