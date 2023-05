Milan-Inter, Pioli: “Leao domani proverà a spingere, se sta bene può giocare titolare”

“Leao? Domai proverà a spingere. Se starà bene, sarà della partita. Se può giocare da titolare? Sì, se non è in grado di giocare non va nemmeno in panchina. Non possiamo permetterci rischi, dipenderà dall’intensità del lavoro che riuscirà a fare. Per la qualità e le caratteristiche del giocatore, deve stare al 100%. È ancora tutto aperto”. Lo ha detto a Sky l’allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia dell’euroderby contro l’Inter nella semifinale di andata di Champions League. Dopo aver assicurato che “la squadra sta bene”, il tecnico spera “di essere riuscito a trasmettere l’entusiasmo con cui bisognerà affrontare questa sfida, stiamo facendo un percorso eccezionale in Champions ma sappiamo da dove siamo partiti. Quando un gruppo di lavoro prepara le cose con concentrazione, bisogna avere serenità. L’ansia non ci darebbe possibilità di esprimerci al massimo, dobbiamo dormire bene, servono tutte le energie fisiche e mentali per fare una grande partita. Sognare sì, ma poi è il campo che parla”. L’arbitro sarà Jesús Gil Manzano, lo stesso del match di Europa League con il Rio Ave, quello che diede il via all’esperienza europea dei rossoneri sotto la guida di Pioli: “Sono belle coincidenze, siamo cambiati tanto da allora, abbiamo fatto le nostre esperienze, quelle negative ci hanno permesso di conoscerci. Viviamo con entusiasmo”.