Milan, Tomori: “Leao? Sa bene che doveva segnare, forse gli serve più concretezza”

Tomori, difensore del Milan, ha parlato al termine del match pareggiato per 0-0 contro il Newcastle, all’esordio in Champions League. “Siamo un po’ delusi per la mancata vittoria. Abbiamo avuto diverse opportunità per vincerla, apprezziamo il fatto di non averla persa, però volevamo fare di più. Ci serve più concretezza. Leao? Sappiamo la sua qualità, c’è mancato il gol, lui sa bene che doveva segnare oggi, ma bisogna guardare avanti. Faremo sicuramente meglio”.