Braga-Napoli, Mario Rui: “I tifosi non siano preoccupati, usciremo da questo momento difficile”

“E’ una partita che vogliamo vincere, vogliamo tornare alla vittoria. Il Braga è forte e ci metterà in difficoltà, ma spero il risultato possa favorirci”. Lo ha detto Mario Rui in conferenza stampa alla vigilia di Braga-Napoli: “I tifosi non devono essere preoccupati e anzi chiedo il solito sostegno. Faremo una grande partita e usciremo da questo momento difficile con lavoro e qualità: solo così si può”.