Milan-Psg, Pioli: “Serviva uno sforzo eccezionale. Volevamo regalare ai tifosi una serata così”

“Quel che dovevamo fare l’abbiamo fatto in tutto e per tutto. Dovevamo soffrire tutti insieme, serviva uno sforzo eccezionale e i ragazzi lo hanno fatto. Niente è deciso, ma abbiamo un’altra possibilità e ce la giocheremo in casa contro il Dortmund. Che tasti ho toccato? Importante anche che i calciatori parlino tra di loro, molto ha fatto la squadra. Io ho ricordato che squadra siamo e che modo di stare in campo abbiamo. Volevamo regalare ai tifosi una serata così”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli dopo la vittoria targata Leao e Giroud contro il Psg nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. “Vorrei sempre un Milan così. Abbiamo sbagliato la partita di sabato in modo netto, ma la squadra ha un suo modo di giocare e di stare in campo, in termini di anima e spirito. Oggi il Psg ha tenuto la palla di più, ma è stata una scelta. Abbiamo fatto un passo in avanti importante”, ha detto ricordando la sconfitta con l’Udinese. Ora il Lecce: “Adesso il nostro obiettivo è rimetterci a posto anche in campionato”, conclude Pioli a Sky.