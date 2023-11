Lazio, batti Celtic e poi tifa Atletico Madrid: così può arrivare la qualificazione con 90′ di anticipo

La Lazio ha battuto il Feyenoord 1-0 nel match valido per la quarta giornata di Champions League 2023/2024. Partita combattutissima all’Olimpico, con la squadra di Sarri che l’ha spuntata grazie al 200esimo gol di Ciro Immobile con la maglia bianco celeste. Mancano due giornata alla fine della fase a gironi e si iniziano a fare dei conti con la classifica, che vede l’Atletico Madrid a 8 punti, seguito dalla Lazio a 7 e dal Feyenoord a 6 con il Celtic ultimo a 1. Nella prossima giornata la Lazio avrà il Celtic in casa, mentre il Feyenoord l’Atletico in casa. Luis Alberto e compagni potrebbero quindi festeggiare la qualificazione con una giornata di anticipo in caso vittoria casalinga contro il Celtic e di sconfitta degli olandesi contro l’Atletico in casa. In caso contrario si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti con Atletico Madrid-Lazio e Celtic-Feyenoord.