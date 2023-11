Milan-Psg, Luis Enrique: “Doveva essere una partita di calcio, non di tennis”

“Mi è piaciuta la squadra. Abbiamo fatto il primo gol e abbiamo avuto tante occasioni. Purtroppo abbiamo contribuito a rendere pazza la partita: non doveva essere una sfida di tennis, ma di calcio. Una volta attaccano loro, una volta attacchiamo noi. Questo non mi è piaciuto”. Lo ha detto il tecnico del Psg, Luis Enrique dopo la sconfitta a San Siro per 2-1 contro il Milan nella quarta giornata di Champions League. “Mbappé è stato davanti a Maignan due tre volte, Dembele anche. Dopo il vantaggio si sono difesi ed era molto difficile. Era una partita difficile, ma è stata equilibrata”, aggiunge l’allenatore spagnolo ai microfoni di Sky. E su Donnarumma, accolto dal lancio di dollari finti al suo ritorno a San Siro: “Ha molta esperienza e personalità. Il calcio è passione, i tifosi hanno dimostrato la loro posizione. Ha fatto una grande gara”.