Milan-Psg 2-1, Calabria: “Abbiamo giocato la partita perfetta, siamo un gruppo forte”

Davide Calabria ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria del Milan sul Psg per 2-1: “Vittoria che ci serviva, siamo un gruppo forte e abbiamo giocato una partita perfetta. Non era un periodo facile, in stagione si hanno tanti alti e bassi. Abbiamo avuto un ottimo atteggiamento. Mbappé è difficilissimo da fermare. Ti tiene sulle spine per tutta la durata della partita. E’ un giocatore eccezionale”.