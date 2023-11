Milan-Psg, Leao: “Sono orgoglioso della mia squadra”

“Abbiamo fatto vedere a tutti cosa siamo e non ci sono parole: sono orgoglioso della mia squadra, abbiamo fatto un lavoro incredibile, sono contentissimo”. Queste le dichiarazioni dell’attaccante del Milan, Rafael Leao, dopo la vittoria dei rossoneri in Champions League con il Paris Saint Germain. Per il portoghese c’è anche il premio di Player of the match: “Secondo me oggi il premio va a tutta la squadra” dice Leao ai microfoni di Canale 5 prima di aggiungere: “Questa partita sapevo che poteva cambiare tutto e che la vittoria era la cosa più importante. Adesso cerchiamo di andare avanti, questo risultato ci ha dato fiducia. Critiche? Mi spingono, continuate a parlare, io parlo in campo, faccio il mio lavoro e cerco di aiutare la mia squadra”, afferma il portoghese. E su Kylian Mbappè dice: “Mi piace molto, è un modello per me. Io cerco di essere Rafa e di portare avanti la mia squadra”.