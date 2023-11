Milan-Psg 2-1, la reazione di Mauro Suma alla vittoria rossonera (VIDEO)

di Marzia Bosco 64

Grande successo rossonero a San Siro, il Milan si impone sul Paris Saint Germain per 2-1. Sbloccano subito il risultato gli ospiti con Skriniar, sono poi Leao e Giroud a firmare il successo della formazione di Pioli, il primo per questi giorni di Champions League. Incontenibile la reazione del giornalista e telecronista di fede rossonera Mauro Suma, che non ha saputo contenere la propria felicità. Di seguito il video con l’esultanza.