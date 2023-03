Milan, Pioli ritrova Brahim e Giroud: disponibili col Tottenham

Stefano Pioli ritrova Brahim Diaz e Olivier Giroud alla vigilia della trasferta col Tottenham del suo Milan nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come riportato da ‘Sky’ infatti, i due giocatori si sono regolarmente allenati con il gruppo e sono a disposizione per la partita di Londra. Un attacco febbrile aveva colpito in questi giorni il francese, ma il bomber dovrebbe partire dal 1′. Discorso diverso per Brahim Diaz, destinato alla panchina dopo un fastidio al ginocchio: al suo posto, tra le linee, è pronto Krunic.