Tennistavolo, Wtt Singapore Smash: già eliminati tre dei quattro azzurri presenti

Ha preso il via nella notte italiana il Wtt Singapore Smash, torneo internazionale di tennistavolo, con quattro italiani al via. Tre di questi purtroppo sono stati già eliminati. Giorgia Piccolin, n°74 del ranking mondiale ha ceduto 3-1 (7-11, 11-7, 4-11, 8-11) alla giocatrice di Taipei Su Pei-Ling. Debora Vivarelli (n.142) è stata sconfitta anche lei 3-1 (6-11, 7-11, 11-9, 3-11) dalla romena Elena Zaharia (n.132) e infine Niagol Stoyanov (n. 125) è stato superato in rimonta per 3-2 (11-2, 9-11, 11-8, 5-11, 6-11) dal più quotato finlandese Benedek Olah (n. 61). Resta in corsa la sola Nicole Arlia, impegnata contro Clarissa Cheng, che gioca in casa.