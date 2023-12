Milan, Pioli: “Rimpianto uscire dalla Champions così, ora proveremo a vincere l’Europa League”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della vittoria 2-1 in rimonta in casa del Newcastle: “È una serata dolce amara, siamo stati bravi a crederci contro una squadra che ha messo tutto in campo. La soddisfazione per la vittoria c’è, ma allo stesso tempo rimane il rammarico per essere usciti così dalla Champions. Il rimpianto è per la gara d’andata contro il Newcastle, dovevamo vincere per come abbiamo giocato“. Poi il tecnico si è soffermato sull’Europa League: “È una competizione che il Milan non ha mai vinto. Non era il nostro obiettivo iniziale ma ora dobbiamo fare di tutto per andare il più avanti possibile, provando a vincerla“.

Pioli ha poi parlato anche del campionato: “Adesso dobbiamo cercare di fare bene in Serie A per consolidare il terzo posto, nella speranza di poterci migliorare ancora. L’obiettivo minimo è arrivare nelle prime quattro, non abbiamo la continuità per ora per essere più in alto. Manca ancora tanto, ora dobbiamo concentrarci per trovare la vittoria in Serie A, domenica arriva il Monza che è un avversario duro. Tornare a giocare in Champions è troppo importante per il club“. Poi una chiosa sulla squadra: “Sono convinto delle potenzialità di questo gruppo e mi dispiace di non essere riuscito a portarlo al massimo. La squadra è forte e può fare meglio di quello che ha fatto fino a stasera“.