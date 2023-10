Milan, Pioli: “Il Borussia non perde da due anni in casa. Serve una prova di alto livello”

“Ogni minimo dettaglio è importante ed è altrettanto vero che ci immergeremo in un’atmosfera adrenalinica ed elettrizzante ma questo potrà anche servire per farci entrare bene in partita. Quello che conta alla fine è giocare bene”. Lo ha detto l’allenatore del Milan Stefano Pioli ai canali del club rossonero, a proposito della prossima partita esterna in Champions League contro il Borussia Dortmund. Quella tedesca è “una squadra che ha numeri casalinghi importanti: in Bundesliga non perde da un anno, in Champions addirittura da due. Conosciamo benissimo le difficoltà che incontreremo: una squadra tecnica ma allo stesso tempo energica e intensa. Servirà una prestazione di alto livello. Non sarà ancora decisiva ma importante, questo sì”. Poi aggiunge: “Sarà un girone equilibrato: ogni singola partita diventa molto importante. Per questo cercheremo di mettere in campo la nostra miglior prestazione possibile, anche perché non siamo riusciti a vincere in casa nella prima partita. Ottenere un risultato positivo sarà importante”.