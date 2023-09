Milan-Newcastle: tifosi diretti a San Siro vandalizzano metropolitana e bloccano il servizio

Un gruppetto di tifosi inglesi diretti allo stadio Meazza per assistere a Milan-Newcastle, ha vandalizzato nel pomeriggio un treno della metropolitana di Milano in direzione San Siro, bloccando peraltro la circolazione per diversi minuti. Lo ha comunicato l’Atm, che ha mostrato un video dei tifosi scatenati alla stazione Garibaldi della metro. La Questura è al lavoro per individuare i responsabili, mentre il convoglio è stato riportato in deposito per valutarne i danni.