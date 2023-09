Formazioni ufficiali Barcellona-Anversa, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Anversa, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. I blaugrana sono reduci da quattro vittorie di fila e vogliono ampliare questa striscia positiva, imponendosi anche a livello europeo. Un compito non particolarmente arduo visto che in Catalogna arriva in visita l’Anversa, club che sicuramente venderà cara la pelle ma che sulla carta non dovrebbe impensierire i rivali. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di martedì 19 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BARCELLONA-ANVERSA

BARCELLONA: In attesa

ANVERSA: In attesa