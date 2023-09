Milan-Newcastle, incredibili errori di Giroud e Leao: si resta 0-0 (VIDEO)

di Giorgio Billone 22

Sono incredibili gli errori di Olivier Giroud e Rafael Leao in Milan-Newcastle. Tantissime occasioni per i rossoneri durante il primo tempo del Meazza, ma spiccano quella di Giroud, che sul cross di Theo Hernandez calcia da mezzo metro non trovando clamorosamente la porta e poi soprattutto quella di Leao, che dopo aver saltato tre uomini decide di colpire di tacco, incespicando malamente, anziché sfondare la porta. E si resta 0-0.