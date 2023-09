Real Sociedad-Inter, Lautaro: “Dobbiamo essere pronti. Fascia da capitano? È un orgoglio”

Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà l’Inter affrontare il Real Sociedad. “Mi sento bene con la mia squadra, qualsiasi sia l’avversaria. Cerchiamo di giocare un bel calcio, abbiamo fatto l’inizio di stagione che volevamo e domani vogliamo essere pronti a quello che ci aspetta. Penso che troveremo una squadra interessante, con giocatori di grandi livello, dovremo fare bene”.

Poi su Thuram ha ammesso: “È un ragazzo giovane che è arrivato in un calcio nuovo per lui. La Serie A è diversa e lui non la conosceva, sono contento che si lasci aiutare. Ha portato tanta qualità e forza, sono contento di giocare insieme a lui. Io Leader? Ti posso dire che sono felicissimo di essere all’Inter, di portare la fascia di capitano, di difendere i colori e i tifosi. Penso al momento, è sempre stato questo il mio pensiero, sono contento qui”.