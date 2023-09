Milan-Newcastle domani in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Newcastle, valida per il primo turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Dopo la semifinale dello scorso anno riprende il cammino della squadra di Pioli in Europa in un gruppo subito molto complicato e competitivo. Il debutto stagionale nella competizione arriva contro una compagine storica del calcio inglese che torna a disputare la Champions. Per la formazione dell’ex Sandro Tonali finora due vittorie e tre sconfitte in Premier League. La sfida è in programma domani, martedì 19 settembre alle 18:45 allo stadio Meazza in San Siro. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.