Feyenoord-Roma domani in tv: orario, canale e diretta streaming Europa League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Feyenoord e Roma, valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. A distanza di quasi un anno dalla memorabile finale di Conference League vinta dai giallorossi, queste due squadre si incontrano nuovamente. Lo scenario è di livello un po’ più alto, quello dell’Europa League, ma il clima sarà infuocato come sempre tra questi due club e le rispettive tifoserie. Il Feyenoord in casa è un osso duro, che cade veramente di rado. Ma i ragazzi di Mourinho ci proveranno ad indirizzare questa doppia sfida già dall’andata. La sfida è in programma domani, giovedì 13 aprile alle ore 18:45 al De Kuip di Rotterdam. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Dazn, Sky Go e NOW.