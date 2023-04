Prestianni non sarà il prossimo oriundo della Nazionale. Il papà: “Sogna l’Argentina”

Gianluca Prestianni non giocherà con la maglia dell’Italia: il papà del classe 2006, ha infatti parlato alla radio argentina ‘D Sports’. Ecco le parole del padre del centrocampista del Velez: “Il suo sogno è quello di vestire la maglia dell’Argentina. Sta iniziando ora la sua carriera e non deve star dietro a tutte le chiacchiere, deve solo godersi il momento. In famiglia siamo tutti tifosi del Velez, è felicissimo. A chi somiglia? A me ricorda Saviola”.