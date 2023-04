Milan-Napoli in tv in chiaro? Data, canale, orario e streaming andata quarti Champions League 2022/2023

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Milan-Napoli, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 12 aprile nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza. Torna finalmente un derby italiano in Europa e lo spettacolo non mancherà dato che si affrontano la squadra che ha vinto l’ultimo scudetto e la squadra che vincerà (salvo clamorose sorprese) il prossimo. Napoli ovviamente favorito per il passaggio del turno e, secondo i bookmakers, anche per la sfida di San Siro. Non si può però dimenticare il recente 4-0 subito dagli uomini di Pioli al Maradona, che ha scombinato tutte le carte in tavola. La partita verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, in diretta tv e streaming, ergo NON sarà trasmessa in chiaro.