Milan-Napoli, i convocati di Pioli: tutti a disposizione, torna anche Kalulu

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati del Milan in vista della sfida di questa sera contro il Napoli per l’andata dei quarti di Champions League. Nessuna sorpresa, torna a disposizione anche Pierre Kalulu dopo l’infortunio. Tutti arruolabili i giocatori presenti in lista Uefa, manca quindi Zlatan Ibrahimovic. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Mirante, Maignan. Difensori: Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Florenzi. Centrocampisti: Pobega, Tonali, Krunic, Bennacer, Saelemaekers. Attaccanti: Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud.