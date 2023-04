Al Nassr, Rudi Garcia verso l’esonero

Potrebbe finire a breve l’avventura di Rudi Garcia sulla panchina dell’Al Nassr. Il tecnico francese, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Marca’, è vicino all’esonero e mancherebbe solo l’ufficialità da parte del club saudita. A provocare il divorzio una presunta lite con la squadra negli spogliatoi, che confermerebbe una mancanza di feeling tra l’ex Roma e i giocatori già vista sul campo di gioco. Infatti i risultati di Cristiano Ronaldoe compagni per ora sono stati tutt’altro che brillanti: fuori dalla Coppa Araba e secondi in campionato a -3 dall’Al Ittihad. Garcia, ex allenatore della Roma, era subentrato la scorsa estate alla guida della formazione.