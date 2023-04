Masters 1000 Montecarlo 2023, presente Charles Leclerc: “Quando la F1 incontra il tennis” (FOTO)

Ospite d’eccezione sugli spalti del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo di tennis in programma nel Principato di Monaco. Tra i presenti in occasione della giornata di sabato 8 aprile c’era infatti Charles Leclerc, pilota di F1 della Ferrari. “Quando la Formula 1 incontra il tennis“, recita la didascalia che accompagna la foto del monegasco sui profili social del torneo. “È stato un piacere accogliere Charles Leclerc per la prima giornata del Rolex Montecarlo Masters“, scrivono gli organizzatori.

🏎️ When Formula 1 meets 🎾 tennis! ⁰

🇲🇨 It was a pleasure to welcome @Charles_Leclerc for the first day of the #rolexmontecarlomasters on Saturday 8 April pic.twitter.com/G1qHM3SCVp

— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 9, 2023