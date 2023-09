Milan, font speciale per le magliette in Champions League: omaggio alla stagione 2002/2003

Il Milan celebra il ventesimo anniversario della vittoria della Champions League 2002/2023, la penultima conquistata dai rossoneri, e lo fa con delle magliette speciali con un font nuovo utilizzato per le notti europee, a cominciare dallo scontro col Newcastle. Il carattere di nomi e numeri stampati sui kit rossoneri per la Champions, infatti, sarà diverso da quello della Serie A e renderà omaggio a quello di quella splendida stagione, ma rivisitato in chiave moderna.