Scherma, Kharlan: “Quando mi hanno squalificato ho pensato che fosse finita”

La campionessa della scherma femminile, Olha Kharlan, ha parlato in una lunga intervista al Guardian. Ecco le sue parole: “Probabilmente saranno le mie ultime Olimpiadi e voglio godermele. E sarà diverso per ogni ucraino coinvolto. Vogliamo che la nostra gente si senta sempre più orgogliosa, quando gareggeremo a Parigi. Sarà una grande responsabilità, ma tutto è diverso quando hai il potere della nazione dietro di te. Siamo combattenti e ogni grande vittoria significa tanto adesso. Vedi l’oro in ogni momento”.

E ancora: “Pensavo che la mia carriera sarebbe finita così. Ho dovuto pensare al peggio. Proprio lì, mi sono sentito nella peggiore condizione di tutta la mia vita. Ho ricevuto molto odio per quello che ho fatto. Ma le persone che parlano così non capiscono cosa significhi la guerra. Noi ucraini facciamo sport ma siamo cittadini ucraini e lottiamo per il nostro Paese in modi diversi. Abbiamo una posizione chiara al riguardo: dobbiamo mostrare al mondo cosa sta succedendo, perché non tutti ci capiscono. Non riuscivo a trovare la mia scherma, semplicemente non puoi essere concentrato. È sempre lo stesso: vai alle gare e controlli costantemente le notizie, diventa un’abitudine regolare. Dnipro, Vinnytsia, Uman, aggiornamenti da ogni parte. Il tempo passa e purtroppo ci si abitua. Ho lavorato molto con il mio psicologo per accettare la situazione, per capire cosa posso fare per il mio Paese, la mia famiglia e per me stessa. Ci è voluto del tempo”.

Per concludere: “Quando ho vinto una medaglia di bronzo in Tunisia a gennaio, la mia prima dalla guerra, è stata la più preziosa della mia vita. Ho pianto a dirotto. L’ho scoperto tre giorni prima del torneo. Non potevo credere che stesse succedendo. Io ero l’unica ucraina, lei l’unica russa, e dovevamo combattere. Pensavo che fosse strano ma mi sono detto di non pensarla in quel modo: dovevo fare il mio lavoro, dovevo vincere, dovevo mettere insieme le mie emozioni. Ho parlato con la mia famiglia, il mio allenatore, il mio psicologo, tutti, tutto nelle 24 ore prima dell’incontro. Ho dovuto capirlo molto velocemente. Non ero del tutto nel panico, ma sono diventata davvero nervosa. Penso che loro volessero usare la stretta di mano come segno di pace, niente politica nello sport, cose del genere. Per loro è stato davvero importante scattare foto e girare video, per dimostrare che Russia e Ucraina stanno insieme. Ma non è andato secondo il loro piano, perché non avevo nessun altro piano. Nessuno può costringere me o l’Ucraina alla pace: non puoi semplicemente dirlo, devi farlo. Vedo come i nostri soldati stanno combattendo per la nazione e non posso dimostrare di apprezzare il rappresentante di quest’altro Paese”.