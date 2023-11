Milan-Borussia, Calabria: “Dobbiamo giocare col talento e la grinta di Sinner”

“Ci auguriamo di avere la grinta e il talento di Jannik Sinner. Siamo sicuri di questo. Tocca a noi metterlo sul campo”. A dirlo in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund è il capitano rossonero Davide Calabria, intervenuto con Stefano Pioli per presentare il prossimo appuntamento di Champions League. “Mi aspetto una partita a viso aperto, con alta intensità, come sempre in Europa”, ha aggiunto il terzino che poi, commentando l’esordio del 15enne Camarda in Serie A, spiega: “A volte passiamo per supereroi, ma siamo ragazzi normali che arrivano da famiglie normalissime. Nessuno è escluso, ci godiamo la gioia di giocare a calcio”.