Lazio-Celtic, Pedro: “Sarri un perfezionista, non è lui il problema”

“Sarri è una persona speciale, lui è un perfezionista e quando le cose non vanno bene c’è frustrazione. E’ un allenatore speciale per questa squadra e spero che rimanga tanti anni qui per far fare al club il salto. Adesso siamo lontani dai primi, ma noi dobbiamo dare tutto in campo e allenarci bene. Sono sicuro che i risultati arriveranno, non penso Sarri sia il problema. Ho fiducia in questa squadra, siamo tutti con lui”. Sono queste le parole di Pedro, attaccante della Lazio, che in conferenza stampa spazza via, alla vigilia della sfida di Champions contro il Celtic, ogni discorso sul possibile addio del tecnico biancoceleste.

“E’ difficile trovare i motivi di questa situazione, dobbiamo fare autocritica. C’è qualcosa che non va rispetto all’anno scorso, contro le squadre meno blasonate facciamo fatica a prendere la partita in mano. Dobbiamo pensare partita per partita senza guardare la classifica. Il margine di errore per noi è molto basso, dobbiamo dare tutto e vedremo i risultati alla fine. Il calore dei tifosi? Loro sono sempre il 12° uomo in campo, anche nei momenti difficili loro ci sono sempre vicini e ci danno una mano. Mi aspetto che domani anche saranno con noi e saranno fondamentali”, conclude l’ex romanista.