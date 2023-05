Manchester City-Real Madrid, Modric: “Spero in una grande partita e di andare in finale”

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, parla della partita che domani vedrà la squadra spagnola contro il Manchester City per un posto in finale di Champions: “Abbiamo sensazioni molto positive, con tanta voglia che inizi la partita. Dobbiamo vivere al massimo queste partite. Stiamo facendo qualcosa di importante e dobbiamo goderci ogni momento. “Nei primi 20 minuti non siamo andati bene e il City è stato superiore. Per il resto della sfida siamo stati superiori. Avremmo potuto segnare un altro gol, ma loro ci hanno fatto l’1-1 e alla fine abbiamo pareggiato. Stiamo bene e continuiamo a credere che abbiamo il 50% di probabilità di andare avanti“.

Ha poi aggiunto, riguardo il rapporto con Ancelotti: “Abbiamo già giocato questo tipo di partite e sia nel mister sia nei compagni vedo massima fiducia in tutti noi, nel nostro carattere e nelle nostre qualità. Lo vedo ogni giorno. Spero che possiamo fare una grande partita e andare in finale, sarebbe eccezionale“.