Inter-Milan, Scaroni: “Devo essere ottimista, abbiamo vinto 4-0 con il Napoli”

A poche ore da Inter-Milan, il presidente Paolo Scaroni commenta la situazione della squadra rossonera, sotto di due reti dopo la sconfitta subita all’andata e che stasera dovrà cercare di ribaltare il risultato per accedere alla finale di Champions: “Mi è piaciuto molto il derby d’andata, ma non il risultato; mi piace quest’atmosfera amichevole. Io devo essere ottimista, non dimentico che abbiamo vinto 4-0 contro il Napoli, e chi se lo aspettava? Mi pare di capire che abbiamo Leao, spero nella vittoria. Non dò i marcatori? Glieli dà Maldini“.