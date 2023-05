Internazionali Roma 2023, Sinner: “Giornata negativa, un po’ ho subito l’assenza di Vagnozzi”

Intervenuto in conferenza stampa, Jannik Sinner ha commentato la deludente sconfitta agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2023 contro Cerundolo: “Non ho giocato a tennis come volevo e non mi sono sentito come volevo neanche a livello fisico. E’ stata una giornata tosta, lui ha giocato benissimo ed è andata così. Oggi non ero costante come al solito, cercavo di farlo muovere di più, ma appena lo facevo a sua volta lui mi muoveva di più e faceva punto. Nel primo set ho servito molto bene, poi sono calato. Tuttavia anche dopo aver vinto il primo set sentivo che lui era più controllo di me, mentre io non avrei potuto continuare a giocare in quel modo – ha spiegato l’azzurro – In alcuni punti sentivo bene la palla, in altri invece non usciva come veloce. Non voglio togliere meriti a Cerundolo, ma per me è stata una giornata negativa. E’ dura da accettare“.

Sinner ha poi proseguito: “Pubblico? Lo apprezzo tanto, mi ha aiutato molto nei match che ho giocato. Oggi era una di quelle giornate in cui non mi sentivo benissimo fisicamente, peccato che sia successo proprio a Roma. Parlerò con il mio team per capire cos’è successo“. Infine, sull’assenza di Vagnozzi: “Un pochino l’ho subita. Quando inizi un torneo con determinate persone e poi ne manca una qualcosa cambia. Da un paio di giorni non si sentiva bene e stanotte è stato male, forse per qualcosa che ha mangiato“.