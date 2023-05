Manchester City-Real Madrid, Ancelotti: “In partite come questa il coraggio è essenziale”

Carlo Ancelotti, alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Manchester City, parla della storia del Real Madrid: “La Champions League per noi è speciale perché fa parte della nostra storia. Siamo un club che dai primi successi agli ultimissimi, sa rinnovare la propria storia. Non la dimentichiamo mai. Affrontiamo la miglior squadra d’Europa in questo momento, ma in partite come questa il coraggio è essenziale, sia individualmente che a livello di squadra. Dovremo essere forti di carattere, e pronti a soffrire quando accadrà”. L’accesso alla finale di Coppa dipenderà dal risultato della partita di domani, quando il Real sarà ospite in casa del City. La vincitrice si scontrerà poi ad Istanbul contro la vincente dell’Euroderby.