Inter-Milan, troppi tifosi nerazzurri: il pullman coi giocatori è bloccato, interviene la polizia

Caos totale fuori da San Siro prima di Inter-Milan. Troppi i tifosi nerazzurri che si trovano nel piazzale antistante lo stadio e così il pullman con i giocatori e lo staff è da diversi minuti bloccato fuori dallo stadio e non riesce ad avanzare. Questo sta creando disagi e c’è persino il rischio che la partita debba iniziare in ritardo. Intervenuta la Polizia che vuole provare ad aprire un varco per far procedere, seppur a rilento, il pullman nerazzurro e rispettare il match program Uefa.