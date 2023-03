Manchester City-Lipsia, Haaland show e tripletta: superati Eto’o e Rooney per gol in Champions (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 2

Erling Haaland non segnava dal 5 ottobre in Champions e ha scelto l’occasione più importante per tornare al gol. Tra il 22′ e il 24′ del primo tempo del match con il Lipsia, dopo l’1-1 dell’andata, il norvegese ha indirizzato la gara segnando due gol. Nel recupero c’è la tripletta. Prima un calcio di rigore perfetto, poi un colpo di testa in tap in dopo la traversa di De Bruyne. Infine un tap in due da due passi sugli sviluppi di un calcio piazzato. L’attaccante continua a scalare la classifica di tutti i tempi per gol in Champions. Già superati Rooney, Kaka ed Eto’o, agganciato Suarez. A nove reti c’è Mbappè.