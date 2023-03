Basket, Eurocup 2022/2023: Trento torna a vincere e lo fa in casa contro Buducnost

Trento batte Buducnost 79-76 nel match valido per la 16ª giornata di Eurocup 2022/2023. Torna al successo la squadra di Molin che trova la prima vittoria dell’anno e mette fine alla striscia di sette sconfitte in fila nella competizione, l’ultima vittoria risaliva al 13 dicembre contro Amburgo. Trento domina il primo tempo chiudendo in vantaggio di 21 punti sul 49-28. Buducnost prova a rientrare e risale fino a un solo punto di svantaggio a inizio quarto quarto sul 66-65. I padroni di casa tornano a giocare e riescono a resistere alla rimonta ospite nella lotta punto a punto degli ultimi minuti del match. Ottima prova del solito Flaccadori, miglior marcatore dei suoi con 16 punti e 5 rimbalzi. Non bastano a Buducnost i 24 punti di Bell-Haynes, autore dell’errore del libero del pareggio a 30 secondi dalla fine, e i 18 punti con 4 rimbalzi e 3 assist di Green. I ragazzi di Molin salgono a 3 vittorie e 13 sconfitte, a 2 vittorie di distanza dall’ottava posizione occupata da Amburgo, ultima buona per disputare i playoff. Buducnost resta ferma in quarta posizione a 9 vittorie e 6 sconfitte a pari merito con Paris e Promitheas.