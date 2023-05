Manchester City, la stampa celebra Guardiola: “Sarebbe una tragedia se non vincesse in finale”

La stampa celebra il Manchester City di Guardiola, seconda finalista di Champions. La ricerca della prima coppa dalle grandi orecchie della storia dei Citizens si impreziosisce di una semifinale storica con tanto di 4-0 al Real Madrid nel match di ritorno. Il City è la “migliore squadra inglese di sempre”, per The Indipendent che parla del “più bell’incantesimo di calcio di Guardiola”. E adesso il suo City può puntare al “triplete” contro l’Inter, una delle poche squadre al mondo che il Treble l’ha già fatto. Per il New York Times “Il Manchester City detronizza il Real in una prestazione che la rende favorita per la finale”. “Il Man City raggiunge la perfezione con un’umiliazione”, titola il tabloid Sun che punge il Real Madrid. Nelle pagine interne poi si legge anche un gioco di parole con il poker: “Four-midable”. Per il Guardian invece il City ha raggiunto “la perfezione di una campagna militare perfettamente eseguita”. Anche lo storico Times si lascian andare ad un: “La squadra di Pep è probabilmente la più grande di tutti i tempi”. Poi aggiunge: “Sarebbe una tragedia sportiva se una squadra così grande non vincesse il più grande premio del calcio europeo”. All’Inter il compito di spezzare il sogno.