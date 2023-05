Finale Manchester City-Inter, San Siro aperto col maxischermo? Possibile accordo col Comune

Nel maggio del 2010 in occasione della finale poi vinta contro il Bayern Monaco i maxischermi a disposizione dei tifosi dell’Inter a Milano furono addirittura tre, sparsi per la città. Stavolta, per l’ultimo atto di Champions League del 10 giugno, la società nerazzurra potrebbe optare per l’apertura dello stadio San Siro. Un modo per permettere a quei tifosi che non riusciranno ad ottenere un biglietto per il match di Istanbul di vivere in ‘casa’ la finalissima con il Manchester City. Serve l’accordo tra Inter e Comune e nei prossimi giorni si saprà di più sull’eventuale intenzione del club nerazzurro. Nell’ultimo anno e mezzo Roma e Napoli hanno aperto Olimpico e Maradona per permettere ai loro tifosi di seguire rispettivamente la finale di Conference League (disputata a Tirana) col Feyenoord e il match Scudetto ad Udine. In entrambi i casi, è stato registrato il sold out ed è poi scattata la festa.