Inter-Manchester City, le quote della finale: inglesi a 1.25, nerazzurri a 4

Inter-Manchester City è la finale di Champions League e i bookmaker si muovono per fornire le quote della partita. E in lavagna c’è una netta predilezione per gli inglesi, dati ad appena 1.25 la posta sia su Planetwin365 che 888sport. I nerazzurri inseguono e la quota di una vittoria dei ragazzi di Inzaghi è data tra 3.60 e 4. Per quanto riguarda l’1-X-2 al 90′ a Istanbul, cizitens comunque in netto vantaggio a 1.40 contro il 7.25 dell’Inter, pareggio e supplementari a 4.80.