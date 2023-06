Manchester City, Gundogan: “Ho 32 anni, potrebbe essere l’ultima occasione per vincere la Champions”

A pochi giorni dalla finale di Champions League contro l’Inter, il centrocampista del Manchester City, Ilkay Gundogan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono reduce da due sconfitte in altrettante finali di Champions, infatti il mio desiderio di vincere è ancora più grande. In questo momento ho 32 anni e per me questa potrebbe essere l’ultima occasione per vincerla. Siamo fiduciosi, sarà difficile ma sappiamo di poter battere l’Inter”.

Il tedesco ha parlato anche del suo speciale rapporto con il nostro Paese: “Personalmente ho un legame forte con l’Italia e con la città di Milano. Il dottore di mio figlio, che è nato in Italia, è italiano è tifa Inter. Mi piace andarci anche in vacanza, anche se quest’anno dipenderà da come va la finale”.