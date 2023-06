Italia Under 19: il ct Bollini convoca 27 azzurrini per lo stage di Coverciano

La Nazionale italiana Under 19 si radunerà dall’8 al 12 giugno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista della fase finale dell’Europeo di categoria, in programma a Malta a inizio luglio. Il ct Alberto Bollini ha convocato 27 calciatori, tra cui cinque alla prima chiamata. Si tratta di Luigi Cherubini (Roma), Nicolò Contiliano (Spal), Alessandro Dellavalle (Torino), Pietro Comuzzo (Fiorentina) e Jonas Harder (Fiorentina). Questi ultimi due sono inoltre gli unici 2005 presenti (tutti gli altri sono 2004) insieme a Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema). Inserita nel gruppo A, l’Italia se la vedrà contro Malta, Portogallo e Polonia. Le prime due del girone accederanno così alle semifinali di giovedì 13 luglio e poi eventualmente alla finale di domenica 16 luglio. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Christian Biagetti (Fiorentina), Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Nicolò Contiliano (Spal), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Jonas Harder (Fiorentina), Riccardo Pagano (Roma);

Attaccanti: Federico Accornero (Genoa), Luigi Cherubini (Roma), Luca D’Andrea (Sassuolo), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Tommaso Mancini (Juventus), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).