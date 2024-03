Manchester City, Guardiola: “Col Real Madrid in Champions? Ormai è tradizione”

“Il Real Madrid? È andata così, sta diventando un po’ una tradizione visto che sono tre anni di fila. Loro sono i sovrani di questa competizione, speriamo di arrivare a questa sfida in un buon momento, abbiamo ancora qualche settimana prima dell’andata. Abbiamo il ritorno in casa ma se qualcuno pensa che sia facile, significa che sta sottovalutando l’avversario”. Lo ha detto Pep Guardiola in conferenza stampa parlando del sorteggio per il suo Manchester City in Champions League, quello contro il Real Madrid per il terzo anno di fila.

I blancos sono l’ultima squadra ad aver eliminato i cizitens dalla competizione e sono anche gli ultimi a essersi riconfermati campioni (in quel caso con tre successi di fila sotto la guida di Zidane): “La Champions è speciale. I campionati sono molto difficili, perché sono tante partite ma la Champions è speciale, vai in giro per l’Europa cercando di giocare il miglior calcio possibile”, ha spiegato.