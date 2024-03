Real Madrid, Ancelotti: “Contro il City sarà dura, ma per vincere la Champions bisogna battere i migliori”

“Se vuoi vincere la Champions League devi battere i migliori“. Non si scompone Carlo Ancelotti dopo che l’urna di Nyon ha messo il suo Real Madrid di fronte ai campioni in carica del Manchester City nei quarti di finale di Champions League. “Loro sono tra i favoriti per il titolo e, allo stato attuale, forse la migliore squadra d’Europa. Sicuramente sarà molto dura, ma noi vogliamo diventare campioni d’Europa e per riuscirci dovremo eliminarli – ha proseguito il tecnico di Reggiolo – Sarà un confronto equilibrato, non vedo una squadra favorita. Mi aspetto due grandi partite, in cui lotteremo fino all’ultimo e giocheremo con fiducia. Lo scorso anno hanno vinto loro, mentre due anni fa eravamo passati noi: vedremo come andrà stavolta. Ritorno in trasferta? Non fa differenza, un quarto di Champions è sempre difficile“. Infine, sul momento di forma della squadra: “Siamo ai quarti di Champions e in vetta alla Liga, inoltre l’infermeria si sta svuotando. Abbiamo fame e stiamo meglio che mai“.