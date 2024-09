Liverpool, Slot: “Non so quanti punti servano per passare, dobbiamo vincere più partite possibile”

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Milan a San Siro: “Il mio compleanno? Passa in secondo piano, una partita speciale per me e per tutti noi. Conosciamo tutti la storia di Milan e Real, non vediamo l’ora, speriamo ci sia altro da festeggiare domani“. Poi sui rivali di domani: “Non abbiamo paura ma c’è molto rispetto. se devo nominare qualcuno del Milan dico Tijjani Reijnders, ma ce ne sono anche tanti altri“. Sul nuovo format della Champions: “Non so quanti punti servano per passare alla fase successiva. Alleno in Europa da alcuni anni e ho sempre cercato di raggiungere il massimo dei punti: ora non so dire con esattezza quanti ne servano ma uno deve vincere più partite possibile. Sul formato so che mi piace che si può vedere calcio tutte le sere in televisione e vedere partite di altissimo livello“.

Slot ha poi parlato della sconfitta contro il Nottingham in Premier League: “Non solo i giornalisti sono delusi dal risultato, anche io sono deluso, ma sapevamo che prima o poi ci sarebbe stata una battuta d’arresto. Sabato non abbiamo giocato bene ma la partita non si può comparare con quella di domani: il Milan è completamente diverso dal Nottingham“. Poi sui singoli, partendo da Szoboszlai: “Quando non facciamo possesso lui fa un lavoro impressionante a livello di pressing e deve essere coinvolto di più nella fase di creazione di gioco. Sta facendo benissimo fino a oggi e in una squadra come questa avrà modo di farsi vedere di più e segnare dei gol. Mac Allister? L’ho tolto dopo 26 minuti contro il Nottingham e questa sostituzioni aveva a che fare con la sua condizione e gli impegni con la nazionale. Penso che sarà in grado di giocare domani: vedremo se 60 o 90 minuti. Dipenderà dalle decisioni“. Infine su Chiesa: “È un giocatore di qualità con un sacco di gol nelle gambe, cerca anche di recuperare i palloni e può giocare in tante posizioni. Domani sarà in panchina: non penso che bisogna aspettarsi troppo ma giocherà i primi minuti con questa maglia“.