Brutte notizie per il Real Madrid e per Carlo Ancelotti che è stato costretto a sostituire per infortunio il difensore Alaba per infortunio nel corso del primo tempo della sfida con il Liverpool. Il giocatore austriaco, reduce da un infortunio, è rimasto a terra dopo aver avvertito un problema al flessore. A sostituirlo è stato Nacho Fernandez al 27′ della prima frazione.