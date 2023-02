Eintracht-Napoli, Osimhen guadagna un rigore: Kvaratskhelia si fa ipnotizzare da Trapp (VIDEO)

di Giorgio Billone 3

Episodio da moviola in Eintracht Francoforte-Napoli con Victor Osimhen che di furbizia guadagna un rigore facendosi falciare da Tuta che entra in modo sconsiderato nel lato corto dell’area. Nessun dubbio per l’arbitro portoghese Dias, si va dal dischetto ma c’è l’errore di Kvaratskhelia che si fa ipnotizzare da Trapp. In alto ecco il video del suo errore dagli undici metri, si resta 0-0.