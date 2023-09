Lazio, Provedel: “Ancora non mi rendo conto del gol”

“Ho chiesto quanto mancava e sono andato in area visto che mancava poco alla fine, peccato che il gol sia arrivato solo alla fine. Penso ancora di non rendermene conto”. Lo ha detto il portiere della Lazio Ivan Provedel, autore del gol decisivo al 95′ per il pareggio contro l’Atletico Madrid in Champions League. “Però il calcio nel bello e nel brutto è rapido e veloce, stasera me la godo ma in campionato non stiamo facendo bene. Sabato dobbiamo vincere. Ho fatto un bel gol? Ho studiato Immobile, per fare una battuta, sono andato dove sapevo che l’avrebbe messa Luis Alberto”, ha aggiunto Provedel ai microfoni di Sky Sport.