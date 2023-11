Lazio-Celtic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Celtic, valida per il quinto turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Impegno cruciale per i biancocelesti, che in caso di vittoria – e qualora dovesse vincere anche l’Atletico contro il Feyenoord – si qualificherebbero addirittura con un turno d’anticipo. Fondamentale però mantenere i piedi per terra e pensare prima di tutto a sconfiggere il club scozzese, determinato a chiudere a testa alta questo finora sfortunato cammino europeo. La sfida è in programma martedì 28 novembre alle 18:45 allo Stadio Olimpico. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252. Diretta streaming affidata invece a SkyGo, NOW e Mediaset Infinity.